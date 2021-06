Zürich Höhenretter üben am Prime Tower und am Swissmill Tower für den Ernstfall In den kommenden zehn Tagen werden sich an zwei Zürcher Hochhäusern spektakuläre Szenen abspielen: Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich trainieren, wie sie Personen aus Fensterputzgondeln retten können.

Der Swissmill Tower ist 118 Meter hoch, der Prime Tower 126 Meter. Kevin Roth

Geübt wird am Prime Tower und am Swissmill Tower auf Höhe von verschiedenen Stockwerken, wie Schutz & Rettung Zürich am Mittwoch mitteilte. «Eine erfolgreiche Rettung im Ernstfall bedingt regelmässige Übungen in einem realistischen Umfeld.»

