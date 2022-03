Zürich HB Stadtrat bewilligt für Baumassnahmen 9,36 Millionen Franken: Läden im Shopville werden mit mehr Fernwärme geheizt Die Läden im städtischen Teil der Einkaufspassage Shopville im Zürcher HB werden in Zukunft mit mehr Energie aus Fernwärmeleitungen der SBB geheizt oder gekühlt. Der Zürcher Stadtrat hat für die notwendigen Baumassnahmen 9,36 Millionen Franken bewilligt.

Die Läden im städtischen Teil der Einkaufspassage Shopville im Zürcher HB werden mit mehr Energie aus Fernwärmeleitungen der SBB geheizt oder gekühlt. Ennio Leanza / KEYSTONE

Das bestehende Wärmesystem stösst in der kalten Jahreszeit an seine Grenzen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Eine Überprüfung ergab, dass eine stadteigene ökologische Energieversorgung derzeit nicht realisierbar ist. Deshalb wird die Stadt aus den Fernwärmeleitungen der SBB künftig 500 statt wie bisher 50 Kilowattstunden beziehen.

Zudem steigt der Kältebedarf der Mietparteien für Endgeräte wie Umluftkühlgeräte, die das Raumklima regulieren, oder für Kühlregale stetig. Um die Rückkühlleistung von 190 auf 600 Kilowattstunden zu erhöhen, wird unter anderem in der Kältezentrale im fünften Untergeschoss ein neuer Plattentauscher eingebaut.

Das Vorhaben entspricht den vom Stadtrat beschlossenen verschärften Klimaschutzzielen für die Stadtverwaltung, wie es in der Mitteilung heisst. Bis 2035 sollen die direkten Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduziert und Gebäude im Eigentum der Stadt mit erneuerbarer Energie versorgt werden. (sda)