Gorillaweibchen Mawimbi litt an einer Gehirnentzündung – jetzt musste das Tier eingeschläfert werden

Das am 21. April im Zoo Zürich verstorbene Gorillaweibchen Mawimbi litt an einer akuten Gehirnentzündung, ausgelöst durch eine Amöbenart. Dies ergaben Untersuchungen im Tierspital. Das Tier war so schwer erkrankt, dass es eingeschläfert werden musste.