Zürich Für 1300 Franken eingekauft, 40 bezahlt: Migros-Kundin wegen Bschiss beim Self-Scanning verurteilt Videoaufnahmen aus dem Glattzentrum wurden der 31-jährigen Mutter zum Verhängnis. Sie bestritt die Vorwürfe gegen sie bis zum Schluss.

Die Frau hatte versucht, die teuren Produkte im Einkaufswagen zu verstecken. Bild: Goran Basic/Keystone (26.2.2020)

Der Vorfall ereignete sich im Juli 2022 bei einem Einkauf in der Migros im Glattzentrum in Wallisellen. Die 31-jährige Frau benutzte ein Subito-Gerät, mit dem man seine Einkäufe eigenständig einscannt. Über 100 Produkte im Wert von 1323 Franken packte sie in ihren Einkaufswagen, darunter teure Bio-Entrecôtes, Rindsplätzli und Hobelfleisch, berichtete die «Neue Zürcher Zeitung». Gescannt habe sie allerdings nur neun Produkte im Wert von 40 Franken.

Als es ans Zahlen ging, wollte die Frau ihren Einkauf an der Rückgabestation abschliessen. Das System wählte sie allerdings für eine Stichprobenkontrolle aus. Die Frau sei dann, ohne sich beim Personal zu melden, zu einer Self-Checkout-Kasse gegangen, um die neun zuvor gescannten Produkte nochmals zu erfassen. Dabei ist die Frau vom Personal abgefangen und kontrolliert worden.

Die Schweizerin und Mutter zweier kleiner Kinder erklärte nun kürzlich vor dem Bezirksgericht Bülach, dass die neun gescannten Produkte für ihre Schwiegermutter gedacht gewesen seien. Die übrigen Produkte habe sie anschliessend bei einer bedienten Kasse bezahlen wollen. Die Anklage wiederum berief sich auf einen Ladendetektiv, der beobachtet habe, wie die Frau ihren Einkaufswagen so umgeräumt habe, dass die teureren Produkte von aussen nicht erkennbar waren. Ausserdem fiel der 31-Jährigen zur Last, dass sie sich für die Stichprobenkontrolle nicht beim Verkaufspersonal gemeldet hatte.

Angeklagte wurde vor Gericht emotional

Die nicht vorbestrafte Angeklagte behauptete jedoch genau das Gegenteil. Sie sei für die Kontrolle direkt zu einer Aufsichtsperson gegangen und habe diese angesprochen. Gemäss Gericht widersprachen Videoaufnahmen jedoch dieser Behauptung, das Gericht erachtete sie deshalb als falsch.

Wegen versuchtem Diebstahl verurteilte es die Frau zu einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 70 Franken. Zudem muss sie Gerichts- und Untersuchungskosten von 3700 Franken bezahlen. Nach dem Schuldspruch und während der ganzen Gerichtsverhandlung sei die Frau immer wieder emotional geworden, schrieb die NZZ. «Ich weiss, wie es war» und «das lasse ich nicht auf mir sitzen», habe sie zum Schluss gerufen. (lob/liz)