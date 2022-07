Zürich Fünf junge Männer festgenommen – sie verletzten einen 33-Jährigen am Kopf Im Kreis 4 kam es in der Nacht auf Sonntag zu Gewalt.

Der Streit ereignete sich an der Kasernenstrasse. Themenbild / Martin Ruetschi / Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat fünf Männer nach einem Streit im Kreis 4 festgenommen. Zur Auseinandersetzung kam es am Sonntag um 1.30 Uhr, wie die Stadtpolizei mitteilte. Ein 33-Jähriger ist an der Kasernenstrasse von fünf Männern verletzt worden. Er musste mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Eine 31-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann, die schlichten wollten, seien auch tätlich angegangen und leicht verletzt worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Die fünf Personen, die die Polizei festgenommen hat, sind zwei Schweizer, zwei Syrer und ein Kambodschaner im Alter von 15 bis 21 Jahren.