Frauenstreik geht bis tief in die Nacht: Mehrere Tausend feiern am Helvetiaplatz

In der Stadt Zürich haben am Montagabend mehrere tausend Demonstrierende am Frauenstreik teilgenommen. Sie demonstrierten unter anderem für Lohngerechtigkeit und Anerkennung der Care-Arbeit. Nach dem Demonstrationszug vom Limmatquai zum Helvetiaplatz feierten zahlreiche Teilnehmer bis tief in die Nacht in der Stadt Zürich.