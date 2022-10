Zürich Frau nach Brand verstorben Am Samstag konnte eine Frau zwar noch aus einer brennenden Wohnung gerettet werden, doch verstarb sie kurz darauf.

Der Brand ereignete sich im Zürcher Kreis 7. Themenbild: Sandra Ardizzone

Kurz vor 7.30 Uhr ging am Samstag bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstrasse im Zürcher Kreis 7 ein. Mit der Berufsfeuerwehr rückten auch mehrere Streifenwagen der Stadtpolizei Zürich aus. Nachdem fest­gestellt werden konnte, aus welcher Wohnung der Brandgeruch kam, startete die Berufsfeuerwehr sofort einen Löschangriff von innen. Bei den Löscharbeiten stiessen die Berufsfeuerwehrleute auf eine Person, die sich in der betroffenen Wohnung aufhielt. Die Berufsfeuerwehrleute retteten die Seniorin aus der Wohnung und die ebenfalls eingetroffene Sanität begann sofort mit der Reanimation. Die Frau verstarb aber schliesslich noch vor Ort, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Dank des sofortigen Löschangriffs brachte die Feuerwehr das Feuer rasch unter Kontrolle. Die weiteren Bewohnenden konnten in ihren Wohnungen verbleiben, da für sie keine Gefahr bestand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10000 Franken. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungsbehörden haben entsprechende Untersuchungen aufgenommen.