Dietikon Wie in alten Tagen: Die Sichlete 2021 lockte auch mit Zertifikatspflicht die Massen an

Im letzten Jahr fiel die Sichlete wegen der Pandemie aus. Am Wochenende herrschte am Dietiker Traditionsanlass fast wieder so etwas wie Normalität. Nach der Kontrolle des Covid-Zertifikats am Eingang waren der Feierlaune in der Festhütte beim Zentralschulhaus keine Grenzen mehr gesetzt.