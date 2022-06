Zürich Einbrecher dank Ortung von iPad geschnappt Die Stadtpolizei Zürich hat am frühen Pfingstsonntagmorgen einen mutmasslichen Einbrecher kurz nach der Tat festgenommen.

Dank des geklauten iPads, das seinen Standort an die rechtmässige Besitzerin sendete, wurde der Einbrecher geschnappt. Future Publishing/Getty

Möglich war dies dank der Ortung eines gestohlenen iPads. Kurz nach 6 Uhr meldete eine Frau der Notrufzentrale, dass sie soeben einen Einbrecher in ihrer Wohnung im Kreis 4 ertappt habe, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntagabend mitteilte. Daraufhin sei dieser mitsamt dem Deliktsgut aus ihrer Wohnung geflüchtet. Da der Einbrecher laut Polizei unter anderem auch das iPad der Frau gestohlen hatte, konnte die Geschädigte das Gerät orten und den ausgerückten Polizisten laufend den Standort des Geräts mitteilen.

So entdeckten sie den mutmasslichen Täter kurz vor 7 Uhr am Bleicherweg in einem Tram der Linie 8 und nahmen ihn fest. Das gesamte erbeutete Deliktsgut aus der Wohnung stellten die Polizisten sicher. Bei der Kon­trolle des 26-jährigen Algeriers stiessen die Polizisten zudem auf weiteres mutmassliches Deliktsgut. Der Festgenommene wurde dem Ermittlungsdienst der Kriminalabteilung zugeführt.