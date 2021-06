Zürich Drei Personen bei Brand in Neftenbach verletzt Bei einem Wohnungsbrand in Neftenbach sind am späten Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Laut der Polizei dürfte das Feuer beim Kochen entstanden sein.

Symbolbild: Severin Bigler/LTA

Ein Anwohner habe den Brand in der Liegenschaft an der Schulstrasse gegen 23 Uhr gemeldet, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr Neftenbach habe das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht.

Die Bewohner hätten das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit bringen können. Eine Person sei mit leichten Verbrennungen ins Spital gebracht worden. Zwei weitere Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung im Spital untersucht. (sda)