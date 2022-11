Zürich Die Verzögerung geht weiter: Zwei Rekurse gegen neues Hardturm-Stadion Der Gestaltungsplan für das Stadionprojekt wird nicht so schnell rechtskräftig. Denn nach der Festsetzung durch den Regierungsrat wird nun erneut der Rechtsweg beschritten.

Das neue Hardturm-Stadion, das offiziell Credit-Suisse-Arena heissen wird, wird nochmals um Jahre verzögert. Visualisierung zvg / Nightnurse Images Zürich

Am Freitag sind – am letzten Tag vor Fristablauf – bei der Stadt Zürich zwei Rekurse gegen das neue Fussball-Stadion auf dem Hardturm-­Areal eingegangen, wie der «Blick» am Freitag berichtete. Die Rekurse richten sich gegen den Gestaltungsplan. Diesen hatte der Regierungsrat im August festgesetzt, nachdem das Stadtzürcher Volk im September 2020 Ja dazu gesagt hatte und die Stimmrechtsbeschwerden gegen diesen Volksentscheid im Juni 2022 in letzter Instanz vom Bundesgericht abgewiesen wurden.

Dass die Gegner nun wiederum Rekurs einreichen, überrascht nicht, wird das Projekt aber weiter verzögern.