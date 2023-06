Zürich So lautet das Motto der Street Parade 2023 Die Technoparty feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Retro soll sie allerdings nur am Rande sein.

Im letzten Jahr lockte die Street Parade rund 900'000 Menschen ans Zürcher Seebecken. Bild: Ennio Leanza/Keystone (13. 8. 2022)

Die Street-Parade am 12. August ist eine besondere: Es ist die 30. Austragung. Die Technoparty stieg erstmals 1992 als «Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit, Grosszügigkeit und Toleranz». Für Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade, ist das aber kein Grund für Nostalgie. Retro-Elemente werde es daher nur am Rande geben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Die Street-Parade war schon immer zukunftsgerichtet und orientiert sich lieber nach vorne, als dass sie sich auf den Lorbeeren vergangener Zeiten ausruht», wird Meier zitiert. Vielmehr wolle man die Geburtstagsausgabe der Jugend widmen und die Förderung junger Musikproduzentinnen und DJs verstärken.

Das Zürcher Künstlerkollektiv Brainfart kreierte das Sujet der diesjährigen Street-Parade. Bild: zvg/Street Parade

Wünsche und Träume im Fokus

Das Motto der diesjährigen Street Parade lautet «I wish», also «Ich wünsche». Die Veranstalter sehen es als Aufruf zur Verwirklichung der Träume und Wünsche. «So verschieden die Leute sind, die aus der ganzen Welt nach Zürich reisen und sich auf den Strassen vereinen, so vielfältig, kreativ oder einfach nur bescheiden sind ihre Wünsche.» Das letztjährige Motto lautete «Think» und wollte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Nachdenken anregen.

Verantwortlich für das Sujet der Street Parade 2023 zeichnete das Zürcher Künstlerkollektiv Brainfart. Es zeigt in Videospiel-Manier dargestellte Figuren in ausgefallenen Kostümen, die Mehrheit davon Tiere. Das Sujet widerspiegle die feine Musik der Parade in seiner Essenz, heisst es in der Mitteilung. Es sei «farbenfroh, divers und ein bisschen durchgeknallt».

Die Street Parade startet am 12. August um 13 Uhr und dauert bis etwa Mitternacht. Wie schon letztes Jahr wird es acht Bühnen, 30 Love-Mobiles und über 200 internationale und nationale DJs und Live-Acts geben. Die gemäss Veranstaltern grösste Technoparty der Welt lockt jeweils Hunderttausende Menschen an das Zürcher Seebecken. Im letzten Jahr waren es rund 900'000. (sho)