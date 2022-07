«Die Stimmung ist bombastisch»: So ausgelassen wird am Alba-Festival gefeiert

Am Wochenende hat in Zürich das Alba-Festival stattgefunden. Tausende verwandelten das Hardturmareal in ein Volksfest der albanischen Kultur. Vergangenes Jahr wurde dem Festival eine Bewilligung für die Durchführung aufgrund des Coronavirus entzogen. Begründet hat man dies mit der tiefen Impfquote der albanischen Gemeinschaft in der Schweiz. Dieser Beschluss wurde dieses Jahr von der Eidg. Kommission gegen Rassismus für diskriminierend befunden.