Zürich Die Jagt auf Autoposer hat sich ausbezahlt: Polizei Urdorf und Neubüel legen 83 Fahrzeuge still Bei einer gezielten Aktion gegen illegale Autoposer und Tuner hat die Kantonspolizei Zürich in den vergangenen Tagen 83 Fahrzeuge sichergestellt und stillgelegt.

Sieben Fahrzeuge wurden nach den entsprechenden Abklärungen wieder freigegeben. Die restlichen 76 wurden auf den Arealen der Stützpunkte abgestellt

Symbolbild: Tina Dauwalder Und Thomas Ulrich/SZ

Polizisten der Verkehrsstützpunkte Urdorf und Neubüel (Wädenswil) hatten von Mitte April bis Mitte Mai an 16 Tagen rund 150 auffällige Autos überprüft. Bei mehr als der Hälfte davon bestätigte sich der Verdacht: An 83 Fahrzeugen waren die Abgasanlagen technisch abgeändert worden, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Sieben Fahrzeuge wurden nach den entsprechenden Abklärungen wieder freigegeben. Die restlichen 76 wurden auf den Arealen der Stützpunkte abgestellt; die Besitzer mussten sie daraufhin von dort innert 24 Stunden auf eigene Kosten abschleppen lassen.

Während diesen gezielten Kontrollen, die in den Bezirken Affoltern, Horgen und Dietikon durchgeführt wurden, nahmen die Polizisten zudem 103 Strafanzeigen auf. Einem fahrunfähigen Lenker entzogen sie auf der Stelle den Führerausweis. (sda)