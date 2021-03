Zürich Die Gloriastrasse wird am Wochenende in Fahrtrichtung Zoo gesperrt Die Gloriastrasse in Zürich wird von Samstag, 27. März, 5 Uhr, bis Montag, 29. März 2021, 5 Uhr, auf höhe Plattenstrasse bis Pestalozzistrasse in Fahrtrichtung Zoo für den Verkehr gesperrt.

Google Maps

(sth) Von Samstag, 27. März, 5 Uhr, bis Montag, 29. März 2021, 5 Uhr, ist die Gloriastrasse im Abschnitt Plattenstrasse bis Pestalozzistrasse in Fahrtrichtung Zoo für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen in Richtung Zoo erfolgen via Rämistrasse – Universitätsstrasse – Gladbachstrasse und Plattenstrasse – Dolderstrasse - Bergstrasse.

Grund für die Verkehrsbehinderungen sind Gleisbauarbeiten. Bei der Haltestelle Platte werden die Gleise ersetzt.

Ersatzbusse

Da die Strecke zum Zoo blockiert ist, wird die Tramlinie 5 eingestellt und die Tramlinie 6 wird umgeleitet. Sie verkehrt auf der Strecke Werdhölzli – Bahnhofquai/HB – Central –Universitätsspital/ETH – Kunsthaus – Bellevue – Bahnhof Enge (– Laubegg). Für die ausfallenden Tramverbindungen werden zwischen der Haltestelle Bahnhofplatz/HB und Zoo Ersatzbusse eingesetzt. Das VBZ empfiehlt mit der Tramlinie 6 bis zur Haltestelle Haldenegg zu fahren und dann auf den Ersatzbus Richtung Zoo umzusteigen.