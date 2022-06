Am Samstagabend traf man am Zürcher Hauptbahnhof tanzende Paare statt gestresste Pendler an. Tausende verwandelten die Halle am Sommernachtsball in eine riesige Tanzfläche. Weshalb das für die Besucherinnen und Besucher ein spezielles Erlebnis war, und warum Pepe Lienhard ein Tanzmuffel ist, gibt es im Video zu sehen.