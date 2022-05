Zürich Das ist das neue Einsatzleitfahrzeug von Schutz & Rettung Zürich Das neue Fahrzeug wird im Sommer 2022 den operativen Betrieb aufnehmen.

7 Bilder 7 Bilder Das ist das neue Einsatzleitfahrzeug von Schutz & Rettung Zürich. Alexandra Wey / Keystone

Dem Antrag für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeugs für Schutz & Rettung Zürich (SRZ) wurde bereits 2017 zugestimmt. Nun hat Schutz & Rettung das imposante Gefährt in Empfang genommen. Am Dienstag hat SRZ am Flughafen das neue Einsatz­leitfahrzeug den Medien präsentiert. Im Sommer wird das Fahrzeug, dessen Kosten sich auf 1,3 Millionen Franken be- laufen, seinen operativen Betrieb aufnehmen. Das Ge- fährt «verfügt über alle not­wendigen technischen Hilfs­mittel, die Stand heute zur ­erfolgreichen Bewältigung eines Grossereignisses erforderlich sind», schreibt SRZ in einer ­Mitteilung.

Im Falle eines Grossereignisses im Kanton Zürich übernimmt SRZ die Gesamteinsatzleitung auf dem Schadenplatz. Als solche Grossereignisse ­können beispielsweise Bus-, Bahn- und Flugzeugunfälle ­gelten sowie Grossbrände, Unwetter und Einsätze mit ­biologischen oder chemischen Stoffen sowie weitere Grossereignisse mit einer potenziell hohen Anzahl verletzter ­Personen.