«Das darf so nicht passieren»: Grosse Trauer nach tödlichem Unfall am Escher-Wyss-Platz

Am Mittwochmorgen starb ein Bub am Escher-Wyss-Platz. Der Hergang ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Trauer über den Vorfall ist im Quartier gross. Kerzen, Blumen und Plüschtiere schmücken die Unfallstelle am Mittwochnachmittag.