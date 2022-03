Zürich Dank Corona und abgesagtem Sechseläuten: Interesse an Pocket-Böögg ist «stark angestiegen» Seit Pandemiebeginn boomen die Pocket-Bööge der Stiftung RgZ aus Zürich Altstetten. Ob die Nachfrage am Schluss aber angesichts des heuer wieder stattfindenden Sechseläutens ebenso hoch sein wird wie zuvor, wird sich zeigen.

In der Werkstätte der Stiftung RgZ in Zürich Altstetten arbeiten über das Jahr gerechnet fünf Personen an der Produktion etwa Schullineal-grosser Mini-Böögge. Es sind hauptsächlich Menschen mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung. Wie Simon von Känel, Leiter Arbeit bei der Stiftung, sagt, erfreuen sich die Pocket-Böögge grosser Beliebtheit. «Seit dem Ausbruch von Corona und dem abgesagten Sechseläuten sind die Verkaufszahlen und das Interesse an den Pocket-Bööggen stark angestiegen.»

In diesem Jahr seien bislang rund 500 Böögge verkauft worden. «Diese Stückzahl entspricht in etwa jener der Vorjahre», erklärt von Känel. Die Stiftung RgZ hat die Produktion seit Ausbruch der Pandemie auf 5000 Böögge pro Jahr definiert und jeweils immer alle verkauft. Produziert werden diese nicht nur vor dem Sechseläuten, sondern das ganze Jahr hindurch, so von Känel. «Spannend wird nun zu sehen, ob wir dieses Jahr trotz stattfindendem Sechseläuten ebenfalls alle Pocket-Böögge verkaufen können.»

Zum Kundenstamm gehörten sowohl Personen aus dem Bankensektor als auch viele treue Einzelkundinnen und -kunden. «Unsere Kundinnen und Kunden können ihren privaten Sechseläuten-Anlass mit einem Pocket-Böögg zu einem lustigen und einmaligen Event machen und zum Beispiel Wetten abschliessen, wann die Knallkörper explodieren», erklärt von Känel die Faszination hinter dem Produkt. Entwickelt hatte es eine Studentin der Zürcher Hochschule der Künste 2010 in Zusammenarbeit mit der Stiftung RgZ.

Der Pocket-Böögg wirft keinen Gewinn ab

Gewinn macht die Stiftung mit ihrem Pocket-Böögg laut dem Leiter aber nicht. «Da wir mit den Bööggen eine verschwindend kleine Marge erzielen, liegt unser Gewinn in einem Spendenaufruf und der Steigerung unseres Bekanntheitsgrades für Aufträge im Verpackungs- und Mailings-Teil unserer Werkstätte.»

Der Pocket-Böögg kommt per Post Der Pocket-Böögg ist über die Website der Stiftung RgZ zu beziehen und wird per Post versandt. Die reguläre Ausführung mit drei Bürdeli (34 Zentimeter hoch) kostet 79 Franken, die Miniversion mit nur einem Bürdeli (21 Zentimeter) 42 Franken. Erhältlich ist auch der Bildband «Zu(ku)nft» von Stephan Siegfried, eine fotografische Dokumentation der Stadt Zürich in der Woche des abgesagten Sechseläutens 2020. Hinweis: Der Pocket-Böögg darf nur im Freien abgebrannt werden; ein Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Personen ist einzuhalten. (amo)

Insgesamt arbeiten rund 60 Personen mit IV-Rente und 15 junge Leute in Ausbildung für die Stiftung. Diese seien auf reelle Aufträge angewiesen, erklärt von Känel. Damit meint er den Hauptarbeitsbereich der Stiftung, denjenigen, der die Umsätze generiert. So erledigt sie unter anderem Werbe-Mailings und packt verschiedenartige Produkte für Grosskunden ab. Alles Arbeiten, die nicht automatisiert werden könnten, so von Känel. Zudem bietet die Stiftung jungen Erwachsenen Ausbildungsplätze zum Beispiel in der hauseigenen Velowerkstatt oder Wäscherei an.

Die Herstellung des Pocket-Böögg ist nur eine (und wenig ertragreiche) Arbeit der Stiftung RgZ in Zürich Altstetten. Mike Flam/zvg Zu ihren Hauptaufgaben gehört das Abpacken verschiedenster Produkte. Mike Flam/zvg Die Herstellung des Pocket-Böögg ist nur eine (und wenig ertragreiche) Arbeit der Stiftung RgZ in Zürich Altstetten (linkes Bild). Zu ihren Hauptaufgaben gehört das Abpacken verschiedenster Produkte (rechtes Bild). Mike Flam/zvg

Wilhelm-Tell-Böögg, 1.-August-Böögg, Geburtstagsböögg

Im letzten Jahr entwarf die Stiftung einen Corona-Böögg mit Virus als Kopf, der inzwischen aber nicht mehr in Angebot ist. In Zukunft kann sich von Känel auch einen 1.-August-Pocket-Böögg, einen Wilhelm-Tell-Böögg oder einen Geburtstagsböögg vorstellen. Was die weitere Entwicklung des Pocket-Böögg angeht, hat von Känel also noch einige Ideen. Ob er sie so umsetzen kann, ist aber alles andere als sicher. Denn der Sechseläuten-Böögg ist markenrechtlich geschützt. Veränderungen an seinem Aussehen müssten jeweils mit dem Zentralkomitee der Zünfte Zürich, dem Organisator des Sechseläuten, abgesprochen werden.