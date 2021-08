Zürich CVP-Politikerin wird Marios Fehrs persönliche Mitarbeiterin Die Public-Affairs-Spezialistin und frühere Aargauer CVP-Kantonsrätin Nicole Meier Doka wird persönliche Mitarbeiterin des parteilosen Zürcher Regierungsrates Mario Fehr. Sie wird gemäss einer Mitteilung vor allem dessen parlamentarischen Geschäfte betreuen.

Die CVP-Politikerin wird Assistentin von ehemals SP-Mario Fehr. Keystone

Die 45-Jährige wird ihre neue Funktion Mitte Oktober antreten. Sie übernimmt dann Aufgaben des langjährigen stellvertretenden Generalsekretärs, der altershalber in den Ruhestand getreten ist. Ausserdem wird sie stellvertretende Kommunikationsbeauftragte, wie die Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Nicole Meier Doka politisierte von 1997 bis 2012 für CVP im Aargauer Kantonsparlament, dem Grossen Rat, und agierte auch mehrere Jahre als Vizepräsidentin der Kantonalpartei. Derzeit engagiert sie sich politisch noch bis Ende Jahr in der Schulpflege Wettingen.

Beruflich wechselte sie 2019 in die Geschäftsleitung einer Badener Kommunikationsagentur. Davor war sie vierzehn Jahre bei einer Zürcher Grossagentur tätig. «Ich freue mich sehr, wieder näher am politische Geschehen zu sein und die Sicherheitsdirektion mit meiner Expertise unterstützen zu dürfen», wird sie in der Mitteilung zitiert. (sda)