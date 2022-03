Zürich «Brings uf d'Strass»: Stadt will Wollishofer Entlisbergstrasse diesen Sommer beleben, dabei läge gleich in der Nähe ein Naherholungsgebiet Das Stadtzürcher Tiefbauamt will das Pilotprojekt «Brings uf d'Strass» auch in diesem Jahr wieder durchführen. Der Quartierverein Wollishofen zeigt sich erstaunt über die Standortwahl.

Bereits im letzten Jahr sperrte die Stadt gewisse Quartierstrassen für den grössten Teil des Verkehrs. Ennio Leanza / Keystone

Auch in diesem Jahr will die Stadt Zürich ausgewählte Strassen eine Zeit lang vom grössten Teil des Verkehrs befreien und so Begegnungsstätten mit verschiedenen Freizeitangeboten für die Bevölkerung schaffen. Das Stadtzürcher Tiefbauamt hatte das Pilotprojekt unter dem Namen «Brings uf d'Strass» im letzten Jahr lanciert. Nun soll es diesen Sommer in die zweite Runde gehen. Konkret will sie damit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen testen. Denn gerade in der warmen Jahreszeit bestehe das Bedürfnis nach zusätzlichen Freiräumen in Wohnnähe, schrieb das Tiefbauamt in einer Mitteilung am Dienstag.

Ob die Anwohnerinnen und Anwohner in den Quartieren das auch so sehen, ist noch unklar. Bisher seien noch keine Rückmeldungen beim Quartierverein Wollishofen eingegangen, sagt Präsident und FDP-Gemeinderat Martin Bürki auf Anfrage. Einer der vom Tiefbauamt gewählten Standorte ist die Entlisbergstrasse im Kreis 2. Sie ist praktisch nur von Wohngebäuden flankiert, Gewerbe gibt es in der unmittelbaren Nähe keines. Mit dem Entlisbergwald dafür aber ein Naherholungsgebiet – es liegt quasi gleich um die Ecke.

«Uns hat die Auswahl des Ortes erstaunt»

Der Quartierverein hatte den Entscheid des Tiefbauamtes am Donnerstagabend an einer Vorstandssitzung besprochen. «Uns hat die Auswahl des Ortes erstaunt», gesteht Bürki und führt aus:

«Die Strasse befindet sich am Rand des Quartiers, 100 Meter vom Wald entfernt. Die Leute werden eher die Nähe zum Wald suchen und den dortigen Grillplätzen, als auf der Strasse zu grillieren.»

Für die Auswahl der Standorte ist die Stadt gemäss eigenen Angaben «mit verschiedenen Persönlichkeiten in den Quartieren» in Kontakt getreten. Wer diese Persönlichkeiten sind, nannte sie nicht. Der Quartierverein Wollishofen sei es aber nicht gewesen, sagt Bürki. Die Stadt sei allerdings vor kurzem mit einer Einladung auf ihn zugekommen, um die Durchführung des Projektes zu besprechen. Der Quartierverein zeigt sich offen für Gespräche: «Wir hören gerne zu. Vielleicht wird das Projekt ja doch ein Erfolg sein.»

Die Stadt hat die Quartiervereine im Vorfeld nicht gefragt

Auch die Quartiervereine Aussersihl und Wipkingen, in deren Kreisen 4 respektive 10 ebenfalls solche Projekte vorgesehen sind, warten die Verhandlungen mit der Stadt ab, ehe sie sich dazu äussern. Man sei offen für den Dialog, sagt Franco Taiana, Präsident des Quartiervereins Aussersihl und fügt an:

«Es ist wichtig, dass am Schluss alle Beteiligten hinter dem Projekt stehen können, sonst wird es nur wieder bekämpft.»

Mit «Persönlichkeiten» meinte die Stadt bei der Auswahl offenbar auch nicht den Quartierverein Wipkingen, wie Präsident Beni Weder sagt. Er fügt jedoch an: «Wir haben nicht den Anspruch, dass alles über uns laufen muss. Hauptsache, es entsteht als Bedürfnis aus dem Quartier oder den Anwohnenden heraus und wird nicht in einem städtischen Büro erdacht, ohne dass das Bedürfnis erhoben wird.»

Gewerbeverband vermutet dahinter Kalkül

Das Projekt war schon letztes Jahr umstritten. Während das Tiefbauamt von einem Erfolg sprach, hagelte es Kritik aus dem bürgerlichen Lager und vom Gewerbe. Es sei wenig sinnvoll und zu kostspielig. Auffällig an den Standorten in diesem Jahr ist allerdings, dass die Stadt fast ausschliesslich Strassen ausgewählt hat, in denen sich relativ wenig bis gar kein Gewerbe befindet.

Die Präsidentin des Stadtzürcher Gewerbeverbandes, Nicole Barandun (Mitte), vermutete dahinter gegenüber der «Limmattaler Zeitung» auch ein wenig Kalkül: «Es stellt sich schon die Frage: Ist das jetzt die Exit-Strategie der Stadt, führt sie also die Aktion noch ein letztes Mal auf eine Weise durch, die möglichst niemanden ärgern wird. Oder macht sie damit eine Verschnaufpause, um dann im nächsten Jahr ein ganz anderes Projekt zu starten?»

Das Projekt «Brings uf d'Strass» soll mit dem Beginn der Sommerferien – voraussichtlich um den 18. Juli herum – starten. In diesem Jahr will die Stadt die Entlisbergstrasse im Kreis 2, die Hellmutstrasse im Kreis 4 und die Zschokkestrasse im Abschnitt zwischen Corrodistrasse und Zschokkestrasse 11 im Kreis 10 für die Aktion nutzen. Noch offen ist, ob auch die Ankerstrasse im Abschnitt zwischen Badener- bis Zweierstrasse in die Auswahl aufgenommen werden soll. Ein ergebnisoffener Dialog mit Befürworterinnen und Befürwortern sowie Gegnerinnen und Gegnern soll diese Frage klären.