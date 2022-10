Zürich «Brings uf d'Strass» 2022: Stadt zieht positive Bilanz Gemäss einer Auswertung des städtischen Tiefbauamts wurde der in der Wollishofer Entlisbergstrasse geschaffene Freiraum rege genutzt. Eine Fortführung im nächsten Jahr ist angedacht.

Die diesjährige Ausgabe von «Brings uf d'Strass» fand auf einem Teilabschnitt der Entlisbergstrasse in Wollishofen statt. Mathias Förster

Vom 13. August bis zum 25. September hatte sich ein Teil der Entlisbergstrasse in Zürich Wollishofen in einen Freiraum mit viel Grün, diversen Quartierveranstaltungen und Spielmöglichkeiten für Kinder verwandelt. Unter dem Titel «Brings uf d'Strass» möchte die Stadt Zürich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten von Quartierstrassen testen. Für die diesjährige zweite Austragung zieht das städtische Tiefbauamt ein positives Fazit, wie es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung schreibt.

«Gemäss Befragungen, Beobachtungen und Rückmeldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern wurde der neue Freiraum – besonders die Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie die Begrünung – geschätzt und nachmittags und abends rege genutzt», heisst es in der Mitteilung.

Die Stadt hatte auf einem Teilabschnitt von rund 100 Metern verschiedene Sitzmöglichkeiten wie Stühle und Hängematten sowie Pflanzentröge aufgebaut. Den Kindern standen Kreide, Federballschläger sowie Fussballtore zur Verfügung. Im Quartier fanden zudem diverse Anlässe wie etwa eine Pflanzaktion, ein Kleider-Flohmarkt oder Chorproben statt. Die Stadt schätzt die Kosten auf weniger als 90'000 Franken.

Der Eindruck des Tiefbauamts deckt sich mit Rückmeldungen von Anwohnern aus dem Quartier. So hatte Beat Locher, Vorstandsmitglied beim Verein Entlisberg und seit 20 Jahren an der Entlisbergstrasse wohnhaft, ein ebenso positives Fazit gezogen. Gegenüber der «Limmattaler Zeitung» schwärmte er: «In die Strasse ist Leben eingekehrt.» Zufrieden hatte er sich auch mit dem Einbezug der Quartierbewohnerinnen und -bewohner durch die Stadt gezeigt.

Der Dialog an der Ankerstrasse wird fortgeführt

Für die Fortführung und Ausrichtung der Ausgabe vom nächsten Jahr werde man die Erfahrungen der bisherigen Durchführungen auswerten und Bilanz ziehen, schreibt das Tiefbauamt in der Mitteilung weiter. In Frage käme etwa die Ankerstrasse im Kreis 4, wo schon für 2021 eine Durchführung geplant gewesen war, diese jedoch auf Widerstand stiess. Der deshalb Anfang 2022 initiierte Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern werde fortgeführt, schreibt das Tiefbauamt.

Ebenfalls für eine weitere Ausgabe angedacht sind die Gartenhofstrasse – Abschnitt Gartenhofstrasse 31 bis Zweierstrasse – sowie die Cramerstrasse im Kreis 4. Ein Austauschtreffen mit den Betroffenen fand gemäss Tiefbauamt am 7. Oktober statt. «Die Mitglieder der Dialoggruppe – bestehend aus Anwohnerinnen und Anwohnern und Vertreterinnen und Vertretern des Gewerbes – haben sich dafür ausgesprochen, beide evaluierten Standorte weiterzuverfolgen.» (sho)