Brand von Imbissstand fordert vier Verletzte

Energie «So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt Regierungsrat Martin Neukom – und setzt aufs Stromsparen

Wie will der Zürcher Regierungsrat die sich abzeichnende Energiekrise meistern? Das wollten am Montag diverse Parteien im Kantonsrat wissen. Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) kündigte baldige Antworten an. Feststehe: Nun gehe es ums Stromsparen.