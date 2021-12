Zürich Besucherrückgang von bis zu 75 Prozent: Die 2G-Regelung hat den Clubs das Geschäft vermiest Um schärfere Vorschriften zu umgehen, haben viele Bars und Clubs freiwillig die 2G-Regel eingeführt. Nun zeigt eine Umfrage der Schweizer Club und Bar Kommission: Gelohnt hat sich das nicht. Etwas positiver fällt das bisherige Fazit in der Gastronomie aus.

Kein Eintritt ohne Impf- oder Genesenennachweis: Seit vergangenem Wochenende herrscht in den meisten Bars und Clubs die 2G-Regel, im Bild ein Club in Lausanne. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Die Erleichterung bei den Bar- und Clubbetreibenden war gross, als der Bundesrat am 3. Dezember ein abgeschwächtes Massnahmenpaket präsentierte. Erstmals finde das Nachtleben bei der Regierung Gehör, frohlockten sie. Zwar führte der Bundesrat wieder eine Maskenpflicht sowie Sitzpflicht bei der Konsumation in öffentlichen Innenräumen ein. Er liess den Betrieben jedoch ein Hintertürchen offen: Wer freiwillig die 2G-Regel anwendete, Zutritt also nur noch Geimpften und Genesenen gewährte, der durfte auf diese Vorschriften verzichten.

Nach dem ersten Partywochenende kehrt bei den Bar- und Clubbetreibenden nun aber Ernüchterung ein. Bei einer Umfrage der Bar und Club Kommission Schweiz (SBCK) hatten über 80 Prozent der 114 befragten Betriebe angegeben, am letzten Wochenende einen Besucherrückgang von bis zu 75 Prozent verzeichnet zu haben. Unverändert blieb die Gästezahl in der Romandie bei nur 5 Prozent der Betriebe, in der Deutschschweiz bei 13 Prozent.

«Wir sind überrascht von diesem Rückgang»,

gesteht Alexander Bücheli, Sprecher der Schweizer sowie Zürcher Bar und Club Kommission, auf Anfrage. In einem Interview mit der NZZ vor dem Bundesratsentscheid vom 3. Dezember hatte er sich noch für die 2G-Regel als Alternative zur Masken- und Sitzpflicht ausgesprochen. Nun meint er: «Ich denke, beides hätte etwa zu den gleichen Einbussen geführt.» Er vermutet, dass manche auch aus Solidarität mit ungeimpften Personen aus dem Freundeskreis auf den Besuch von Bars und Clubs verzichten haben.

Alexander Bücheli Bild: zvg

Trotz allem wünscht er sich, dass zumindest die aktuelle 2G-Regelung aufrechterhalten bleibt. «Die Masken- und Sitzpflicht wäre ein Mehraufwand und liesse sich nicht umsetzen.» Eine Verschärfung auf 2G+ – also eine zusätzliche Testpflicht für die Geimpften und Genesenen, wie sie der Bundesrat vergangenen Freitag unter anderem in die Vernehmlassung geschickt hat – lehnt Bücheli ab. Er sagt:

«Mit 2G+ würde der Rückgang noch stärker ausfallen, da sich dann auch die geimpften Gäste fragen würden, ob sie diesen Mehraufwand aufnehmen sollen, um in den Club zu gelangen.»

Bücheli appelliert nun an den Bund und die Kantone, möglichst schnell und unkompliziert finanzielle Hilfe zur Verfügung zu stellen. «Wichtig ist jetzt, dass Klarheit darüber herrscht, wie die Branche unterstützt werden soll – unabhängig davon, ob es zu weiteren Massnahmen oder zu Schliessungen kommt.»

Die Gastrobranche ist verunsichert

Etwas zufriedener mit der freiwilligen 2G-Regel zeigt sich die Zürcher Gastronomie. Er höre von immer mehr Betrieben, die 2G einführten, sagt Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich, und führt aus:

«Es macht Sinn – auch auf dem Land. Ungeimpfte wollen sich vor dem Restaurantbesuch ohnehin nicht extra testen lassen.»

Anfangs sei der Protest von Seiten der Gäste noch grösser gewesen. Inzwischen habe sich die Lage aber entspannt und das Personal an die Kontrollen gewöhnt, sagt Pfäffli.

Der Verbandspräsident blickt jedoch mit Sorge in die Zukunft. Die Gastrobetriebe verzeichneten bereits zahlreiche Stornierungen, weil die Leute Angst hätten. Zusätzlich herrscht in der Branche Unsicherheit über das weitere Vorgehen des Bundesrates. «Für uns ist wichtig, dass wir nicht schliessen müssen», betont Pfäffli. «Ein erneuter Lockdown nur im Gastrobereich wäre für viele Mitarbeitende nicht mehr tragbar.»

Urs Pfäffli Bild: Ennio Leanza/Keystone

Eine Verschärfung der Massnahmen für die Gastrobranche lehnt er entschieden ab.

«2G können wir noch vertreten, sogar mit Masken. Aber von 2G+ halten wir gar nichts»,

sagt Pfäffli. «Stellen Sie sich vor, Sie müssen den Leuten, die sich aus Solidarität geimpft haben, nun sagen, dass sie sich zusätzlich noch testen lassen sollen. Ein grosser Teil der Gäste würde zu Hause bleiben.»

Für die Gastrobranche wünscht sich Pfäffli, dass die aktuellen Massnahmen beibehalten werden. Eine 2G-Pflicht für die Restaurants komme sowieso, ist er sich sicher. Gleichzeitig sollen seiner Meinung nach jedoch auch für alle anderen Branchen dieselben Massnahmen gelten. «Es kann einfach nicht sein, dass man bei der Pandemie immer auf die Gleichen losgeht. Wenn es einen Lockdown geben sollte, dann muss er einheitlich sein. Dann muss die ganze Schweiz zusammenstehen.»