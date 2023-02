Zürich Aus für «Uto» und «Alba»: Arthouse-Gruppe schliesst zwei ihrer Kinos Die Besucherzahlen in den Kinos sind während der Pandemiejahre stark zurückgegangen. Nicht nur, aber auch deswegen zieht die Arthouse-Gruppe nun Konsequenzen.

Schon bald Geschichte: das Uto-Kino, hier eine Aufnahme vom 8. August 1968. Bild: Str/Photopress-Archiv/Keystone

Sie sind eine eigentliche Institution für Filmliebhaberinnen und -liebhaber: die Arthouse-Kinos in der Stadt Zürich. Als Austragungsort auch von Filmen, die fernab der grossen Bühnen spielen, füllen sie eine wichtige Nische. Nun verliert Zürich zwei der fünf Filmbühnen. Wie die Betreiberin, die Arthouse Commercio AG, am Mittwoch mitteilte, wird sie das «Uto» an der Kalkbreitestrasse 3 im Kreis 4 per Ende März 2024 und das «Alba» an der Zähringerstrasse 44 im Kreis 1 per Ende Dezember 2023 schliessen.

Als Grund gibt die Arthouse-Gruppe in einem Communiqué unter anderem die sinkenden Besucherzahlen während der Pandemie an. Zwar ist die Entwicklung schon seit Jahrzehnten tendenziell sinkend. Während der Pandemie verschärfte sich die Situation aber noch weiter. So verzeichneten die Kinos in der Schweiz im Jahr 2022 ein Defizit von über 30 Prozent bei den Besucherzahlen im Vergleich zu den Jahren vor 2020, bei den Arthouse-Kinos sind es gemäss Mitteilung sogar 45 Prozent. Inzwischen steigen die Besucherzahlen wieder ein wenig.

So viele Leute besuchen die Kinos Anzahl Kinoeintritte in der Schweiz und im Kanton Zürich (in Millionen) Kanton Zürich Schweiz 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 5 10 15 20

Die Instandhaltung von fünf Einzelhäusern sei eine wirtschaftliche Herausforderung, hält die Arthouse-Gruppe fest. «Wir sehen uns gezwungen, unsere Standorte hinsichtlich der ökonomischen Faktoren und unserer Vision von einem umfangreicheren Kinoerlebnis zu überprüfen.»

Das Besucherverhalten habe sich seit der Pandemie nachhaltig verändert: «Der Kinobesuch muss neu definiert werden.» Es brauche «ein Davor und ein Danach», um wieder Kundschaft anzulocken. Damit sind unter anderem diverse Gastrokonzepte in den Kinos gemeint, wie die Arthouse-Gruppe gegenüber der «Limmattaler Zeitung» mitteilte.

Der Denkmalschutz als Hindernis

Der Mietvertrag für das «Alba» läuft Ende 2023 aus. Man habe sich dazu entschieden, ihn nicht zu verlängern, heisst es in der Mitteilung. Der Standort des Kinos nahe des Centrals habe «spürbar an Glanz verloren», begründet die Arthouse-Gruppe, ohne näher darauf einzugehen. Das habe die Mobilisierung von Kinobesucherinnen und -besuchern zunehmend erschwert. Als negativ wertet die Betreiberin auch den Umstand, dass der Kinosaal denkmalgeschützt ist und bauliche Veränderungen somit in Zukunft nur schwierig umsetzbar wären.

Die Pandemie hat die Nöte der Kinos weiter verschärft: Arthouse-Kino Alba und Uto. (Bilder: Christian Beutler/Keystone)

Anders sieht es beim «Uto» im Quartier Aussersihl aus. Die Arthouse Commercio AG wollte das Kino mit dem bekannten Maskenrelief am Eingang eigentlich weiter betreiben und ging gemäss Mitteilung auch davon aus, dies tun zu dürfen. Umso überraschender kam offenbar, dass die Eigentümerin von ihr verlangte, sich für eine Erneuerung des Mietvertrags zu bewerben. Die Eigentümerin habe sich nun aber letztlich gegen das Kino ausgesprochen.

Neues Kino im alten Kosmos?

Damit gehen zwei Ären zu Ende. Das Kino Uto mit Baujahr 1927 ist eines der ältesten noch existierenden Kinos der Stadt Zürich. Es startete als «Arbeiterkino» und ist seit 2013 im Besitz der Arthouse-Gruppe. Das «Alba» wurde 1951 als Varieté-Theater eröffnet und 1999 von der Arthouse-Gruppe übernommen.

Wie es mit den anderen drei Einzelhäusern Le Paris, Movie und Piccadilly längerfristig weitergeht, ist offen. Gut möglich, dass es zu weiteren Veränderungen kommen wird. Etwas widersprüchlich scheint in diesem Zusammenhang, dass die Arthouse-Kette gemäss Medienberichten bereits Interesse an den Räumen des Kulturhauses Kosmos, das im Dezember schliessen musste, gezeigt hat.

«Diese Veränderungen sind einschneidend und schmerzhaft. Wir glauben dennoch an eine Zukunft des Kulturorts Kino, an die vielen besonderen Momente, die Menschen gemeinsam durch wundervolle Filme erleben», schreiben die Co-Geschäftsführerinnen der Arthouse-Gruppe, Stephanie Candinas und Franziska Thomas. Bis zur endgültigen Schliessung der beiden Kinos sind gemäss Mitteilung diverse Aktivitäten und Spezialvorführungen geplant.