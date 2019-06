Drei Feuerwerke - untermalt von Musik - werden gezündet, wie die Organisatoren am Dienstag vor den Medien ausführten. Die Feuerwerks-Titel heissen "Silver Eyes - Hymne an den Mond", "Schlager Festival" und "Only Rock". Die Feuerwerke gelten als zentrale Bestandteile des Züri Fäschts, wie auch Flugshows.

Zum ersten Mal wird dieses Jahr am grössten Schweizer Volksfest eine Drohnen-Show gezeigt. Und zwar nach den Feuerwerken. Etwa 150 fliegende Objekte schwirren von einer Plattform im See aus, um 3-D-Bilder über den Zürichsee zu projizieren. Die Energie für dieses Spektakel stammt aus 100 Prozent Ökostrom.