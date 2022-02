Zürcher Stadtratswahl SP erobert vierten Stadtratssitz zurück Simone Brander (SP) holt bei den Zürcher Stadtratswahlen souverän den Sitz, der nach dem Abgang von Richard Wolff (AL) frei wurde. Zittern musste von den Bisherigen nur einer.

Der Zürcher Stadtrat (von links): Karin Rykart (Grüne), André Odermatt (SP), Daniel Leupi (Grüne), Corine Mauch (SP) mit Handybild von Raphael Golta (SP), Michael Baumer (FDP), Simone Brander (SP), Stadtrat Andreas Hauri (GLP) Filippo Leutenegger (FDP). Ennio Leanza / KEYSTONE

Alle Kameras waren auf Michael Baumer gerichtet, als er am frühen Sonntagabend ins Zürcher Stadthaus kam. Da sah es noch so aus, als ob der FDP-Stadtrat seinen Sitz an Walter Angst (AL) verlieren würde. Doch Baumer zeigte sich zuversichtlich. Schliesslich fehlte noch das Ergebnis aus dem Wahlkreis 6, seinem Wahlkreis. Und seine Zuversicht erwies sich als berechtigt: Auf der Zielgeraden überholte Baumer den AL-Konkurrenten. Die Schmach einer Abwahl aus dem Amt blieb ihm erspart. Und die FDP konnte ihre zwei Sitze im rot-grün dominierten Stadtrat halten. «Es ist wichtig, dass wir die Minderheitsposition einbringen können», sagte Baumer. Der neunköpfige Zürcher Stadtrat setzt sich nun so zusammen: Viermal SP, zwei Grüne, einmal GLP, zweimal FDP.

Die SP stärkte ihre Position in der Exekutive. Vor vier Jahren hatte sie ihren vierten Stadtratssitz eingebüsst. Nun holte ihn Simone Brander souverän zurück – mit dem sechstbesten Wahlresultat. Brander zeigte sich überrascht von ihrem guten Abschneiden. Und legte gleich ihre politische Agenda dar: «Ich werde mich für mehr bezahlbare Wohnungen, für sichere Velowege und ambitionierten Klimaschutz einsetzen.»

Damit brachte sie das Programm auf den Punkt, das der rot-grün dominierte Zürcher Stadtrat ohnehin verfolgt ­– und das nun bei den Stadtratswahlen erneut vom Stimmvolk unterschrieben wurde: Die sechs Bestplatzierten gehören alle den Grünen und der SP an, gefolgt von Andreas Hauri (GLP), Filippo Leutenegger und Baumer (beide FDP).

Chancenlos blieben die Versuche der Grünen und der FDP, ihre Stadtratsvertretung auszubauen. Ebenso jener der Mitte, in den Stadtrat zurückzukehren. Und die Kandidaten der SVP landeten abgeschlagen auf den Plätzen 15 und 16, noch hinter der Serap Kahriman von den Jungen Grünliberalen.

Corine Mauch bleibt Stadtpräsidentin

Das Bestresultat erreichte die alte und neue Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Sie war die einzige Kandidatin der etablierten Parteien für dieses Amt. Mauch kam bei den Stadtratswahlen auf über 66000 und bei der Wahl fürs Stadtpräsidium auf über 58000 Stimmen. Damit steigerte Mauch ihre Stimmenzahl gegenüber der Stadtpräsidiumswahl von 2018 um rund 5000.

Der parteilose Stadtpräsidiumskandidat Filimon Eugene kam auf 3487 Stimmen. Er lag damit vor Josua Dietrich (3121) von der Freien Liste Züri, einer Gruppierung von Corona-Massnahmengegnern.

Viele Proteststimmen bei der Stadtpräsidiumswahl

Auffällig: Immerhin 15375 Stimmen fielen bei der Stadtpräsidiumswahl auf nicht offiziell Kandidierende. Das sind rund dreimal so viele wie vor vier Jahren. Und 11707 Zürcherinnen und Zürcher legten diesmal bei der Stadtpräsidiumswahl leere Wahlzettel ein ­– ebenfalls massiv mehr als 2018. Insgesamt ergibt sich eine Summe von gegen 34000 Stimmen, die fanden, es wäre an der Zeit, die seit 2009 amtierende Mauch abzulösen.

Hinzukamen noch 7384 ungültige Stimmen bei der Stadtpräsidiumswahl ­– auch dies eine markante Zunahme im Vergleich zu 2018. Man kann diese Stimmen als Proteststimmen bezeichnen. Wobei offen ist, ob sich der Protest eher gegen Mauch richtet oder gegen die Tatsache, dass die anderen Parteien keine ernsthafte Konkurrenz fürs Stadtpräsidium aufstellten.

Wie dem auch sei, Mauch erklärte nach der Wahl: «Ich hoffe das das Stadtleben nach der Coronakrise wieder aufblüht.» In der Hand hielt sie ihr Handy, auf dem der wegen einer Corona-Infektion zu Hause geblieben SP-Stadtrat Raphael Golta live zugeschaltet war.