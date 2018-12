Wer in der Silvesternacht Feuerwerk abbrennen will, soll dafür einsame Plätze aufsuchen. Die Stadtpolizei Zürich warnt davor, privates Feuerwerk rund ums Seebecken zu zünden. An 36 Punkten in der Stadt wurden deshalb Hinweistafeln aufgestellt, die auf das Verbot hinweisen.