Zürcher Gemeinden können die Mieten von Sozialhilfebezügern künftig direkt den Vermietern überweisen. Dies hat der Kantonsrat am Montag in erster Lesung mit 106 zu 65 Stimmen beschlossen. So werde sichergestellt, dass die Miete rechtzeitig bezahlt werde, fanden die Bürgerlichen. Entmündigend ist das nach Ansicht von Linken und CVP.