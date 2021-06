Zürcher Obergericht Freispruch oder Verwahrung für «Carlos»? Heute Nachmittag will das Zürcher Obergericht sein Urteil im Fall «Carlos» bekannt geben. Es geht um Freispruch oder Verwahrung.

Portraitzeichnung von Straftäter Brian (bekannnt als Carlos). Keystone

Die Urteilseröffnung durch das Obergericht ist für heute 15 Uhr angekündigt. Der nun 25-jährige Brian K., der schon als Kind wegen Gewalttaten in die Fänge der Justiz kam und als Jugendlicher unter dem Namen «Carlos» medial bekannt wurde, sitzt seit drei Jahren in Sicherheitshaft im Gefängnis Pöschwies.

Weil er im Gefängnis wiederholt Personal attackiert und randaliert haben soll, verurteilte ihn das Bezirksgericht Dielsdorf 2019 zu vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe, aufgeschoben zugunsten einer sogenannten kleinen Verwahrung. Der Fall wurde weitergezogen und Ende Mai vor dem Zürcher Obergericht verhandelt. Der Staatsanwalt forderte eine Verlängerung der Freiheitsstrafe auf siebeneinhalb Jahre und eine ordentliche Verwahrung. Die Anwälte von Brian K. plädierten hingegen auf Freispruch. Sie kritisierten das Haftregime für Brian K. als Folter. Er sei daher sofort freizulassen.

Auch die Uno hat sich eingeschaltet

Der Fall «Carlos» beschäftigt auch die Uno: Nils Melzer, Uno-Sonderberichterstatter über Folter, hat beim Bund wegen der Haftbedingungen von Brian K. interveniert. «Die Uno-Standards für die Haft weltweit besagen, dass Isolationshaft nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen darf und in keinem Fall länger als 15 Tage», sagte der Uno-Vertreter kürzlich gegenüber Radio SRF. «Im Fall von Brian sind wir mit fast drei Jahren weit über dem akzeptablen Mass.»

Melzer hat sich daher am 9. Juni schriftlich an das Eidgenössische Departement des Äusseren gewandt. Dieses kündigte an, innert 60 Tagen Stellung zu nehmen. Das Zürcher Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung kritisierte Melzers Vorgehen als Vorverurteilung. Zudem seien seine Vorwürfe teils falsch. Dennoch habe das Amt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter gebeten, die Situation im Gefängnis Pöschwies zu untersuchen. Ein Kommissionsbesuch bei Brian K. finde Anfang Juli statt.