Wie die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilte, erhält der Kanton Zürich aus dem Gewinn von Swisslos pro Jahr rund 80 Millionen Franken. Die Verwendung des Geldes soll, so wie es das neue Bundesgesetz über Geldspiele verlangt, in einem Lotteriefondsgesetz geregelt werden.

Nach einer Vernehmlassung im Jahr 2017 hat die Finanzdirektion den damaligen ersten Entwurf überarbeitet und verschlankt. Zudem soll die Kulturförderung gegenüber der Vernehmlassungsvorlage mehr Geld erhalten, 25 statt 20 Prozent. Und im Gegensatz zur bestehenden Regelung soll der Kulturfonds neben Betriebs- und Produktionsbeiträgen auch Investitionen finanzieren.