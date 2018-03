Nicht mehr das Strassenverkehrsamt, sondern der Garagist soll für die Fahrzeugprüfung zuständig sein: Eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats will den Auto-Check an Private auslagern. Er hat am Montag ein Postulat von GLP, FDP und SVP mit 101 zu 70 Stimmen an den Regierungsrat überwiesen.