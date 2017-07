Abgenommen haben in den letzten Jahren die Zahl der Aufenthaltstage in der Untersuchungshaft: Seit 2012 gingen die Tage in U-Haft von 148'212 auf 125'887 im Jahr 2016 zurück. Grund dafür ist, dass die Kriminalität im Kanton Zürich - wie auch in der restlichen Schweiz - abgenommen hat.

Ebenfalls abgenommen haben die Urlaube aus dem geschlossenen Vollzug von 267 im Jahr 2012 auf 193 im Jahr 2016, wie es weiter heisst.