Zürcher Gemeinden dürfen sich auch in Zukunft in kantonalen Abstimmungskämpfen engagieren, wenn sie selber stark von einer Vorlage betroffen sind. Und sie dürfen dafür auch Steuergelder verwenden. Der Kantonsrat hat am Montag einen SVP-Vorstoss versenkt, der ihnen dies verbieten wollte.