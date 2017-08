Das ewz versorgt rund ein Drittel des Kantons Graubünden mit Strom. Dabei sei das neue Unterwerk Sils Albula das wichtigste Element im ewz-Verteilnetz Mittelbünden, teilte das Elektrizitätswerk am Montag mit.

Das Unterwerk, das über Hochspannungsleitungen mit mehreren weiteren Unterwerken in Graubünden vernetzt und in Sils an das Schweizer Übertragungsnetz der Swissgrid angeschlossen wird, versorgt unter anderem das Churer Rheintal und die Tourismusregionen Lenzerheide und Arosa mit Strom.

Mit dem neuen Unterwerk soll für die zusätzlichen erneuerbaren Energien, die in den nächsten 15 Jahren ins Netz eingespiesen werden, genügend Kapazität zur Verfügung gestellt werden. Auch werde die Anlage so gebaut, dass bei Bedarf durch Spannungsumstellungen langfristig eine zusätzliche Leistungsverstärkung möglich sei.