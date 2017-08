Richtet sich das Projekt also vor allem an Studenten?

Ja, denn die Nachfrage scheint dort sehr gross zu sein. 2013 wurde an der Universität Kairo eine Umfrage gemacht, bei der 87 Prozent der Befragten angaben, für die letzten paar Kilometer auf dem Weg zur Uni ein Velo benützen zu wollen. Viele reisen mit der Metro an und brauchen für die letzte Strecke zwischen der Station und ihrem Institut besonders viel Zeit. Die Umgebung der Universität zählt zu den Gebieten, die besonders verstopft sind. Das Velo kann hier eine wirkliche Alternative bieten, weil es deutlich schneller als alle anderen Transportmittel ist, wenn Velowege zur Verfügung stehen.

Wie viele Velos und Verleihstationen umfasst das Projekt?

In einem ersten Schritt sind 300 Velos und rund 20 Stationen geplant, viele davon in der Nähe von Metroeingängen. Wenn der Verleih sich als Erfolg erweist, wollen wir das Projekt später auf weitere Gebiete in Kairo oder auch auf andere Städte ausweiten.

Abgesehen von den Studierenden ist die Akzeptanz aber vermutlich nicht besonders hoch. Die einzigen Velos, die man im Strassenbild sieht, werden von Brotlieferanten benützt. Velofahren wird oft mit der Unterschicht assoziiert. Wie wollen Sie die breite Masse erreichen?

Zurzeit gibt es noch relativ wenig Velos, aber es beginnt sich zu ändern. In den letzten Jahren haben sich mehrere Veloklubs gebildet, die einen recht grossen Zulauf haben. Ihre Mitglieder fahren in Gruppen, vor allem am arbeitsfreien Freitag, wenn es deutlich weniger Verkehr hat. Insbesondere in der Mittelschicht wird Velofahren zum Trend. Eine Mitarbeiterin in unserem Büro in Kairo hat mir vor kurzem erzählt, sie habe gerade das erste Velo in ihrem Leben gekauft. Sie hat sich sehr über den Kauf gefreut.

Auch in der Stadt Zürich kennt man einen Veloverleih. Hat Züri rollt beim Projekt in Kairo als Vorbild gedient?

Die Situation in Kairo ist ganz anders. Dort gibt es viele Menschen, die sich kein Velo anschaffen können. Erstens ist es für sie zu teuer, und zweitens hätten sie gar keinen Platz, wo sie es sicher versorgen könnten. Für beide Probleme ist die Miete eine gute Lösung.