Zürcher Baurekursgericht lehnt Abdeckung vom «Mohrenkopf» ab Schriftzüge wie «Zum Mohrentanz» und «Zum Mohrenkopf» sollen nicht abgedeckt werden, findet das Zürcher Baurekursgericht.

Der Schriftzug «Zum Mohrenkopf» befindet sich an der Niederdorfstrasse 29 in Zürich – und wird nun weiter zu sehen sein. Archivbild: Gaetan Bally/Keystone

Das Zürcher Baurekursgericht hat den Rekurs des kantonalen Zürcher Heimatschutzes und des Stadtzürcher Heimatschutzes gegen die Abdeckung zweier Schriftzüge gutgeheissen. Damit dürfen die beiden Schriftzüge «Zum Mohrentanz» am Haus Neumarkt 13 in Zürich und «Zum Mohrenkopf» an der Niederdorfstrasse 29 in Zürich vorerst sichtbar bleiben. Die Stadt Zürich hatte die beiden Schriftzüge abdecken wollen, weil sie rassistisch seien. Heimatschützer wehrten sich dagegen.

Bekämpfung des Rassismus und ein historischer Bezug

Wie der kantonale Zürcher Heimatschutz und der Stadtzürcher Heimatschutz nun in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch schreiben, werden die Schriftzüge nun vorerst nicht abgedeckt. Denn «ein erklärender Text zur Geschichte der Namenszüge, verbunden mit einer Distanzierung zum rassistischen Inhalt» sei laut Gericht ein «weniger schwerwiegender Eingriff in die historischen Hausfassaden» und werde dem Anliegen der Stadt, Rassismus zu bekämpfen, ebenso gerecht.

Die Heimatschützer halten in ihrer Mitteilung weiter fest, dass das Gericht die Schriftzüge «als bedeutend für das äussere Erscheinungsbild der Fassaden der beiden Häuser» erachte. Damit seien sie «vom Schutzzweck der beiden im kommunalen Inventar der Kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte aufgeführten Gebäude erfasst». Die Inschriften seien augenfällige charakteristische Merkmale von historischen Häusern und fungierten als identifizierende Bezeichnungen. «Zum Mohrenkopf» tauche bereits 1443 in den Quellen auf und «Zum Mohrentanz» 1682.

Eine Hinweistafel, die über die historischen Hintergründe aufkläre, auf die rassistische Konnotation des Begriffs «Mohr» verweise und sich zudem von Rassismus distanziere, sei «eine schonende Alternative zur Entfernung beziehungsweise Abdeckung der Schriftzüge», fassen die Heimatschützer ihre Sicht, die nun vom Baurekursgericht bestätigt wurde, zusammen.

Wie ein Sprecher der Stadt Zürich gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte, werde sie den Entscheid des Baurekursgerichts an das Verwaltungsgericht weiterziehen. (liz)