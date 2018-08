1. Was ist genau passiert?

In der Nacht auf Samstag ist um 2.16 Uhr direkt neben dem Zürcher Hauptbahnhof ein Geschäftsgebäude in Brand geraten. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen. Mindestens ein Trümmerteil wurde rund 200 Meter durch die Luft geschleudert und landete in der nahegelegenen Bahnhofstrasse.