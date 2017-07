Ende Juni 2017 waren 27'925 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, 699 weniger als im Vormonat. Dies teilten die Volkswirtschaftsdirektion und das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Freitag mit.

Der Rückgang sei grösstenteils auf saisonale Einflüsse zurückzuführen sowie auf ein verbessertes konjunkturelles Umfeld, heisst es weiter.

Gegenläufig zum allgemeinen Trend verhält sich der Wirtschaftszweig Banken (+61). Die leicht steigende Tendenz hält seit Anfang 2016 an.

Im Jahresvergleich ist auch die Zahl der Arbeitslosen steigend, die an der letzten Stelle in einer Kaderfunktion tätig waren oder als selbständig eingestuft waren. Auch dies deute darauf hin, dass der Umstrukturierungsprozess im Bankensektor anhalte und auch ehemalige Kader treffe, heisst es in der Mitteilung.