Der Zürcher alt FDP-Nationalrat und frühere Sulzer-Verwaltungsrat Erich Müller ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Der gebürtige St. Galler starb laut der am Donnerstag veröffentlichten Todesanzeige seiner Familie vor einer Woche am 28. Februar zu Hause in Winterthur. Der Bankfachmann und Ökonom gehörte dem Nationalrat von 1995 bis 2003 an.