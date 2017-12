Seit Anfang Dezember stehen am Zürcher Hauptbahnhof rund zehn Betonelemente. Diese stellte die Kantonspolizei zum Schutz der Querhalle mit der grossen Anzeigetafel auf. Wie "20 Minuten" berichtet, empfinden viele Passanten die Massnahme jedoch als nutzlos.

Die Poller schützten demnach nicht vor Amokfahrten, da zwischen den Blöcken weiterhin genügend Platz sei, dass Lastwagen problemlos in den Bahnhof hinein fahren können. Die Elemente wären zudem wirksamer, wenn man sie zusammenhängend und in Längsrichtung installiert hätte, anstatt einzeln und als frontaler Block. Gemäss der Pendlerzeitung betonen jedoch andere auch den symbolischen Wert der Massnahme. Man fühle sich dadurch am Christkindlimarkt, der zurzeit in der Bahnhofshalle stattfindet, sicherer.

Die Kantonspolizei Zürich betont indes, dass die Betonelemente zur klaren Trennung von Strassen- und Passantenraum beitragen. Sie seien daher sinnvoll und wirksam. Ausserdem habe man die Blöcke so installiert, dass die Passagierströme möglichst nicht beeinflusst werden. Zu weiteren Details äussere sich die Kapo allerdings nicht.