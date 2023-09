ZSC Lions und EHC Kloten Sachbeschädigungen und Gummischrot beim Zürcher Eishockey-Derby Am Freitagabend fand das Eishockeyspiel zwischen den ZSC Lions und dem EHC Kloten statt. Durch Fans wurden Fahrzeuge beschädigt und die Polizei musste Gummischrot einsetzen.

Um am Züricher Eishockey-Derby in Altstetten dabei zu sein, reisten einige Dutzend EHC Kloten-Fans mit dem öffentlichen Verkehr via Bahnhof Altstetten an. Von dort aus formierte sich ein Fanmarsch, der auf der Bernstrasse-Süd, entlang der Autobahn, zum Stadion führte. Aufgrund der Baustelle wurde der Autoverkehr langsam auf einer Spur am Fanmarsch vorbeigeführt. Dies hatte zur Folge, dass mindestens drei Autos durch Personen aus dem Fanmarsch beschädigt wurden.

Die Polizei musste einschreiten. Bild: Keystone

Nach dem Spiel war die Stadtpolizei Zürich beim Stadion präsent und musste ein Aufeinandertreffen von rivalisierenden Fans verhindern. Dabei musste auch mehrmals Gummischrot eingesetzte werden. Beim Bahnhof Altstetten schritt die Stadtpolizei zusammen mit der Transportpolizei ein, um eine Auseinandersetzung zu unterbinden. Meldungen über verletzte Personen liegen bislang nicht vor. (has)