Traurige Nachricht: Elefantenkuh Omysha ebenfalls an Herpesvirus verstorben

Der Zoo Zürich verliert innerhalb zwei Wochen gleich zwei seiner Elefanten an einen für die Tiere typischen Herpesvirus. Nachdem Elefantenbulle Umesh Ende Juni am Virus verstarb, starb in der Nacht auf Montag nun auch seine Halbschwester Omysha.