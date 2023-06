Zoo Zürich Trauer im Zoo Zürich – Koala-Weibchen Maisy ist gestorben Das Koala-Weibchen Maisy wurde nach einer langwierigen Krankheit eingeschläfert. Im Australienhaus des Zoos Zürich leben nun nur noch zwei Koalas.

Das Koala-Weibchen verlor nach und nach an Gewicht. Der Gewichtsverlust war ein Indiz für eine mögliche Erkrankung. Maisy wurde daraufhin im Zoo und am Universitären Tierspital Zürich umfangreich untersucht. Bei der Untersuchung wurden eine Masse im Brustkorb diagnostiziert und Hinweise für einen Tumor gefunden, wie der Zoo in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Masse im Brustkorb von Maisy vergrösserte sich und drückte auf ihre Lunge. Dies beeinträchtigte die Atmung des Koala-Weibchens zunehmend negativ. Aufgrund dessen haben sich die Kuratorin und das Team aus Tierärzt*innen und Tierpfleger*innen zum Wohle des Tieres dazu entschieden, Maisy einzuschläfern.

Das Koala-Weibchen Maisy kam 2019 in den Zoo Zürich Zoo Zürich, Fabio Süess

Im Australienhaus des Zoo Zürich leben nun noch die beiden dreijährigen Koalas Tarni und Téa. Der Zoo Zürich hofft auf auf Nachwuchs in naher Zukunft. Die beiden Koalas sind bald im zuchtfähigen Alter.

Der Zoo Zürich ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) für die bedrohten Koalas und leistet mit der geplanten Zucht einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. (don)