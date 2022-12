Missglückter Autodiebstahl: Maskierte wollen BMW aus Einfahrt in Zollikon klauen – bis die Alarmanlage angeht

In der Nacht auf Mittwoch wollten mutmassliche Autodiebe einen BMW aus einer Hauseinfahrt am Zollikerberg stehlen. Videos einer Überwachungskamera zeigen, wie sich drei Maskierte an dem Fahrzeug zu schaffen machen. Doch als die Alarmanlage des Autos angeht, suchen sie das Weite.