ZKB gibt nicht auf — sie zieht Urteil gegen ihre geplante Züri-Bahn weiter

Es sollte ein Geschenk für die Bevölkerung werden, stattdessen steckt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in ihrem Jubiläumsjahr mitten in einem Rechtsstreit. Am Mittwoch hat sie angekündigt, dass sie den Entscheid des Baurekursgerichts anficht, der die Seilbahn über dem Zürcher Seebecken gestoppt hat.