Ein erster konkreter Schritt beim Kasernenareal in Zürich: Die Zeughäuser und der Zeughaushof sollen im Baurecht an die Stadt gehen. Das Stadtparlament hat am Mittwoch den Antrag des Stadtrats mit 67 Ja- zu 32 Nein-Stimmen unterstützt. Die GLP blitzte damit ab, dass der Stadtrat beim Regierungsrat neu verhandeln soll für das gesamte Areal.