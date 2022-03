Statistik Weniger Verkehrsunfälle im Kanton Zürich – Fussgänger und Velofahrer am meisten betroffen Im Kanton Zürich sind im vergangenen Jahr 15’724 Verkehrsunfälle registriert worden. Das sind rund drei Prozent weniger als der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2020. 599 Personen wurden bei einem Unfall schwer verletzt, 20 wurden getötet.

Im Kanton Zürich sind im vergangenen Jahr 15’724 Verkehrsunfälle registriert worden. Symbolbild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Wie auch schon in den Vorjahren waren auch 2021 die grosse Mehrheit aller getöteten oder schwerverletzten Personen so genannt «schwache Verkehrsteilnehmende», also Fussgänger oder Velofahrer, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Stadt Zürich verzeichnet weniger Verletzte

Im Jahr 2021 verunfallten bei Verkehrsunfällen in der Stadt Zürich 1334 Personen. Die Anzahl der Schwerverletzten erreichte mit 168, 13 weniger als im Vorjahr, den tiefsten Wert seit zehn Jahren. Auch die Anzahl Unfälle mit leicht verletzten Personen ging um 51 weiter zurück. Fünf Personen verunglückten tödlich. (liz/sda)

