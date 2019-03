Vorne in der Kirche ein grossformatiges Foto des Verstorbenen,, daneben ein grosser Kranz aus weissen Blumen - ansonsten war die Kirche schmucklos. Das passte zu Bruno Ganz, der mit seiner schnörkellosen Arbeit beeindruckte.

Das Delian Quartett spielte Stücke von Henry Purcell und Dmitri Schostakovich. Mit dieser Streicher-Gruppe hatte Bruno Ganz seit Jahren immer wieder Veranstaltungen durchgeführt, weitere waren geplant, wie Fraumünsterpfarrer Niklaus Peter sagte.

Der Schauspieler Jens Harzer verlas einen persönlichen Brief des Autors Botho Strauss. "Der Autor konnte dir immer vertrauen", hatte Strauss geschrieben. Bruno Ganz habe als Bühnenschauspieler Texte zitiert - mit seiner melodiösen, spröden, zuweilen kieselharten Stimme. An leisen Stellen sei er überzeugend gewesen - "aber am besten war er ausser sich", als "Protagonist der Verzweiflung".

Bruno Ganz sei "einer der letzten Überlebenden vom Heldenfach" gewesen. "Lieber Bruno", schrieb Botho Strauss, "mein Freund, mein Gefährte. Autor für Dich zu sein, war die Erfüllung meines Theaterlebens".