Wohnungsbau Kantonale Initiative für Bau von günstigen Wohnungen eingereicht Mit mehr als 10’000 Unterschriften wurde die kantonale «Wohnungsinitiative» eingereicht. Sie verlangt, dass Kanton und Gemeinden für genügend günstigen Wohnraum sorgen.

Die Initiative fordert eine kantonale Wohnbaugesellschaft, die unter anderem Neubauten realisieren und bestehende Wohnungen unterhalten soll. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Im Kanton Zürich soll es mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen geben. Dieses Ziel will die «Wohnungsinitiative» der Grünen erreichen, die am Donnerstag mit mehr als 10’000 Unterschriften eingereicht wurde.

Kernstück der Volksinitiative ist die Schaffung einer kantonalen Wohnbaugesellschaft: Sie soll in naher Zukunft - ähnlich wie ZKB und EKZ - ein starker Player für die Bevölkerung im Kanton Zürich werden, wie die Initianten mitteilten.

Die neue Wohnbaugesellschaft soll mit einem Startkapital von 500 Millionen Franken ausgestattet werden, sowie mit geeigneten Grundstücken und Wohnungen, die der Kanton heute schon besitzt. Sie soll bestehende Wohnungen erwerben und unterhalten, Baurechte an gemeinnützige Bauträger vergeben, Neubauten realisieren und Wohnungen zur Kostenmiete anbieten.

Die Initiative fordert einen neuen Wohn-Artikel in der Kantonsverfassung zu schaffen, der Kanton und Gemeinden in die Pflicht nehmen soll. So wollen die Initianten erreichen, dass dringend benötigter bezahlbarer Wohnraum für alle entsteht. In den Agglomerationsgemeinden sei das Potenzial für gemeinnützigen Wohnungsbau besonders gross, heisst es in der Mitteilung.

Die Unterschriften für die im April lancierte «Volksinitiative für mehr günstige und gemeinnützige Wohnungen (Wohnungsinitiative) wurden zusammen mit der SP und der AL gesammelt. Die Sammlung sei laut Initianten sehr leicht gewesen. (sda)